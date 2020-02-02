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Emrah oğlu Tayfun'un Survivor 2020'ye katılacağını duyunca bakın ne yaptı...

Survivor 2020 16 Şubat'ta ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek. Survivor 2020 yarışmacılarını açıklayan Acun Ilıcalı, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'un ismini verdi. Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. İkinci yarışmacı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'n oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da komilik yaptı ve Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı. Sürekli sorunlar yaşadığı oğlu Tayfun Erdoğan'ın 'Survivor 2020'de şampiyonluk mücadelesi vereceği ortaya çıkan Emrah, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Emrah, oğlu hakkında sorular sorulunca bakın ne yaptı...

02.02.2020 10:11 - Son Güncelleme: 02.02.2020 10:11
Emrah oğlu Tayfun'un Survivor 2020'ye katılacağını duyunca bakın ne yaptı...

Survivor 2020 16 Şubat 2020 tarihinde ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlarda olacak. Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Kadroda yer alacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak. Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut, ikinci isim ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın bir dönem reddettiği oğlu Tayfun Erdoğan olarak açıklandı.

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Emrah oğlu Tayfun'un Survivor 2020'ye katılacağını duyunca bakın ne yaptı...

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, önceki akşam Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda görüntülendi.

Emrah oğlu Tayfun'un Survivor 2020'ye katılacağını duyunca bakın ne yaptı...

Yaklaşık üç saat kaldığı mekandan çıkış yapan Emrah, magazin muhabirlerinin "Oğlunuz Tayfun, Survivor'a katılacak. Neler söyleyeceksiniz? Oğlunuzu yarışlarda takip edecek misiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bıraktı.

Emrah oğlu Tayfun'un Survivor 2020'ye katılacağını duyunca bakın ne yaptı...

Oğluyla arasında sürekli sorunlar yaşayan Emrah'ın, ağzını yine bıçak açmaması dikkat çekti. Telefonla konuşma bahanesiyle hızlı adımlarla taksiye binen şarkıcı, "Daha sonra konuşalım" demekle yetindi.

Emrah oğlu Tayfun'un Survivor 2020'ye katılacağını duyunca bakın ne yaptı...

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