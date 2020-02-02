Emrah oğlu Tayfun'un Survivor 2020'ye katılacağını duyunca bakın ne yaptı...

Survivor 2020 16 Şubat'ta ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek. Survivor 2020 yarışmacılarını açıklayan Acun Ilıcalı, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'un ismini verdi. Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. İkinci yarışmacı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'n oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Tayfun Erdoğan, bir dönem Bursa'da komilik yaptı ve Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı. Sürekli sorunlar yaşadığı oğlu Tayfun Erdoğan'ın 'Survivor 2020'de şampiyonluk mücadelesi vereceği ortaya çıkan Emrah, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Emrah, oğlu hakkında sorular sorulunca bakın ne yaptı...

02.02.2020 10:11 - Son Güncelleme: 02.02.2020 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





