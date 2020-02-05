Deniz Cem, 'Tamam Tamam' şarkısı ile, Tik Tok uygulamasını kasıp kavuruyor. 200 milyon izlenmeye ulaşan şarkı sözleri ise oldukça merak ediliyor. Yurt dışı konserlerine hala devam eden ve sahnede Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Farsça şarkılar söyleyen Deniz Cem yakında Türkiye'de de sevenleriyle sahnede bol bol buluşmayı planlıyor.
DENİZ CEM KİMDİR?
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan bölümünde müzik eğitimini tamamlayan Deniz Cem, 2006 – 2011 Yılları arasında birçok uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birbirinden değerli ödüller kazandı. Müzik kariyerinin yanı sıra eğitimini de ihmal etmeyen Deniz Cem, İstanbul Üniversitesi Biomedikal Teknolojileri ve Kocaeli üniversitesi Jeofizik Mühendisliği fakültesi mezunu.
TAMAM TAMAM ŞARKISI SÖZLERİ!
Tamam, tamam
Vor der Tür stehen rund tausend Mann (mhh)
Bitch, es gibt keinen Kuss auf die Hand (eh-eh)
Nur Fotos plus Autogramm (ja)
Easy, easy, tamam, tamam
Immer rufen die Kunden mich an (wrrr)
Und sie bringen mich um den Verstand (ja)
Heute schneit es einhundert Gramm
No sıkıntı, tamam, tamam
Mhh, popp' eine Molly
Mhh, rock, rock your body
Mhh, durch die Stadt im Ferrari
Mit Kahbas und Barbies zu 'ner 80er-Party
Uh-uhh, red nicht, fang an
Der Beat geht ba-bam-ba-bam
Beste Ware aus Amsterdam
Easy, easy, tamam, tamam
Tamam, tamam
Tamam, tamam
Tamam, tamam
Easy, easy, tamam, tamam
Tamam, tamam
Tamam, tamam
Tamam, tamam
Easy, easy, tamam, tamam
Egal, wo ich hingeh', ich werd' erkannt (ja)
Fragt mal, warum, weil ich bin bekannt (eh)
Nobu Malibu, wer kann, der…
TİK TOK NEDİR?
Ücretsiz bir uygulama olan Tictoc ile bilgisayar ve akıllı telefon arasında dosya transferi de yapılabiliyor. Yani kendi dosyalarınızı bilgisayar ya da telefon arasında paylaştırabiliyorsunuz. Tictoc benzerlerinden farklı olarak Windows işletim sistemi üzerinde de çalışan bir yazılıma sahip. Bu sayede cep telefonu ile bilgisayar arasında dosya alış verişi yapılabiliyor. Bu da benzer servislerle bulunmayan bir özellik.
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