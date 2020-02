Deniz Cem, 'Tamam Tamam' şarkısı ile, Tik Tok uygulamasını kasıp kavuruyor. 200 milyon izlenmeye ulaşan şarkı sözleri ise oldukça merak ediliyor. Yurt dışı konserlerine hala devam eden ve sahnede Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Farsça şarkılar söyleyen Deniz Cem yakında Türkiye'de de sevenleriyle sahnede bol bol buluşmayı planlıyor.

DENİZ CEM KİMDİR?

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan bölümünde müzik eğitimini tamamlayan Deniz Cem, 2006 – 2011 Yılları arasında birçok uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birbirinden değerli ödüller kazandı. Müzik kariyerinin yanı sıra eğitimini de ihmal etmeyen Deniz Cem, İstanbul Üniversitesi Biomedikal Teknolojileri ve Kocaeli üniversitesi Jeofizik Mühendisliği fakültesi mezunu.

TAMAM TAMAM ŞARKISI SÖZLERİ!

Tamam, tamam

Vor der Tür stehen rund tausend Mann (mhh)

Bitch, es gibt keinen Kuss auf die Hand (eh-eh)

Nur Fotos plus Autogramm (ja)

Easy, easy, tamam, tamam

Immer rufen die Kunden mich an (wrrr)

Und sie bringen mich um den Verstand (ja)

Heute schneit es einhundert Gramm

No sıkıntı, tamam, tamam

Mhh, popp' eine Molly

Mhh, rock, rock your body

Mhh, durch die Stadt im Ferrari

Mit Kahbas und Barbies zu 'ner 80er-Party

Uh-uhh, red nicht, fang an

Der Beat geht ba-bam-ba-bam

Beste Ware aus Amsterdam

Easy, easy, tamam, tamam

Tamam, tamam

Tamam, tamam

Tamam, tamam

Easy, easy, tamam, tamam

Tamam, tamam

Tamam, tamam

Tamam, tamam

Easy, easy, tamam, tamam

Egal, wo ich hingeh', ich werd' erkannt (ja)

Fragt mal, warum, weil ich bin bekannt (eh)

Nobu Malibu, wer kann, der…

