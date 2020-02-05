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    • Magazin
    • 05.02.2020 17:06
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    • 05.02.2020 17:06

    Tik Tok fenomeni kimdir?

    kimdir? Sorusu şuan arama motorlarını oldukça meşgul ediyor. Tik Tok fenomeni olan başarılı şarkıcı yeni klibi ile de adından söz ettirmeye başladı. Uzun bir süre sonra “ Tamam” adlı şarkısını ''Tik Tok'' isimli uygulamada yayına aldı. 200 milyon üzerinde izlemeye ulaşan şarkıya ülke ve dünya gelinde birçok fenomen ve şarkıcı video çekti. Dünya çapında toplamda 190.000 adet video bulunmaktadır. Tamam Tamam' şarkı sözleri sayfamızda

    Tik Tok fenomeni Deniz Cem kimdir?

    , ' Tamam' şarkısı ile, Tik Tok uygulamasını kasıp kavuruyor. 200 milyon izlenmeye ulaşan şarkı sözleri ise oldukça merak ediliyor. Yurt dışı konserlerine hala devam eden ve sahnede Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Farsça şarkılar söyleyen Deniz Cem yakında 'de de sevenleriyle sahnede bol bol buluşmayı planlıyor.

    DENİZ CEM KİMDİR?

    Şan bölümünde müzik eğitimini tamamlayan Deniz Cem, 2006 – 2011 Yılları arasında birçok uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birbirinden değerli ödüller kazandı. Müzik kariyerinin yanı sıra eğitimini de ihmal etmeyen Deniz Cem, Biomedikal Teknolojileri ve üniversitesi Jeofizik Mühendisliği fakültesi mezunu.

    TAMAM TAMAM ŞARKISI SÖZLERİ!

    Tamam, tamam
    Vor der Tür stehen rund tausend Mann (mhh)
    Bitch, es gibt keinen Kuss auf die Hand (eh-eh)
    Nur Fotos plus Autogramm (ja)
    Easy, easy, tamam, tamam
    Immer rufen die Kunden mich an (wrrr)
    Und sie bringen mich um den Verstand (ja)
    Heute schneit es einhundert Gramm
    No sıkıntı, tamam, tamam
    Mhh, popp' eine Molly
    Mhh, rock, rock your body
    Mhh, durch die Stadt im Ferrari
    Mit Kahbas und Barbies zu 'ner 80er-Party
    Uh-uhh, red nicht, fang an
    Der Beat geht ba-bam-ba-bam
    Beste Ware aus Amsterdam
    Easy, easy, tamam, tamam
    Tamam, tamam
    Tamam, tamam
    Tamam, tamam
    Easy, easy, tamam, tamam
    Tamam, tamam
    Tamam, tamam
    Tamam, tamam
    Easy, easy, tamam, tamam
    Egal, wo ich hingeh', ich werd' erkannt (ja)
    Fragt mal, warum, weil ich bin bekannt (eh)
    Nobu Malibu, wer kann, der…

    TİK TOK NEDİR?

    Ücretsiz bir uygulama olan Tictoc ile bilgisayar ve akıllı telefon arasında dosya transferi de yapılabiliyor. Yani kendi dosyalarınızı bilgisayar ya da telefon arasında paylaştırabiliyorsunuz. Tictoc benzerlerinden farklı olarak Windows işletim sistemi üzerinde de çalışan bir yazılıma sahip. Bu sayede cep telefonu ile bilgisayar arasında dosya alış verişi yapılabiliyor. Bu da benzer servislerle bulunmayan bir özellik.

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