Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.01.2020
  • Gazete

Popçu ’ın paylaşımına İngilzce yorum yaptı yıkıldı!

Popçu , ’ın fotoğrafına İngilizce yorum yapmaya çalıştı. Ancak ne dediğini kimse anlamadı. yıkıldı: Çeviri bile kabul etmedi abla!

Bir Demet komedi

Demet Akalın, Türkçe'den sonra İngilizce'yi de katletti... da yaptığı paylaşımlarda bol bol yazım hatası yapan ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde İstanbul turu yapan Michael Douglas'ın son paylaştığı kareye yorum yaptı. Akalın, "You went to Turkey and without a nod to our geldii" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, sözleri anlaşılmayınca sosyal medya kullanıcıları tarafından bir kez daha ti'ye alındı...


BU YORUMU KİMSE ÇÖZEMEDİ

İşte o yorumlar...
Abla gözünü seveyim burada ne demek istedin açıkla.
Doğru yazaydın iyiydi.
Çeviri bile kabul etmedi yazdığını.
Demet Hanım yapmayın etmeyin...
Sonundaki Türkçe kelime ne alaka.
Sabah sabah beynimi yaktın abla.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriPopçu Demet Akalın Michael Douglas’ın paylaşımına İngilzce yorum yaptı sosyal medya yıkıldı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri