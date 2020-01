Demet Akalın, Türkçe'den sonra İngilizce'yi de katletti... Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda bol bol yazım hatası yapan ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde İstanbul turu yapan Michael Douglas'ın son paylaştığı kareye yorum yaptı. Akalın, "You went to Turkey and without a nod to our geldii" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, sözleri anlaşılmayınca sosyal medya kullanıcıları tarafından bir kez daha ti'ye alındı...





BU YORUMU KİMSE ÇÖZEMEDİ

İşte o yorumlar...

Abla gözünü seveyim burada ne demek istedin açıkla.

Doğru yazaydın iyiydi.

Çeviri bile kabul etmedi yazdığını.

Demet Hanım yapmayın etmeyin...

Sonundaki Türkçe kelime ne alaka.

Sabah sabah beynimi yaktın abla.