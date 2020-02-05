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    • 05.02.2020 20:59
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    • 05.02.2020 20:59

    9. son bölüm canlı izle | ATV

    9. bölüm canlı izle seçeneği dizinin hayranları tarafından arama motorlarında merakla sorgulatılıyor. Ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atıyor. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getiriliyor. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emin oluyor ve Alişar'ı kışkırtıyor. . bölümü ATV üzerinden canlı izleme linki aşağıda bulunuyor.

    Kuruluş Osman 9. bölüm canlı izle

    9. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi . bölüm canlı izle seçeneği akşam saatlerinden itibaren izleyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozuyor. Şeyh Edebali'nin "Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 9. bölümü canlı izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur.

    OSMAN KALANOZ'U ÖLDÜRÜYOR

    Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir.

    SOFİA ALİŞAR'I OSMAN'A KARŞI KIŞKIRTIYOR

    Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır.

    OSMAN VE ALİŞAR BEY ARASINDA GERİLİM

    Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un ölümünden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?

    KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..."

    Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

    ŞEYH EDEBALI KIZINI OSMAN'A VERMİYOR

    Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

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