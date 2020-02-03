Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.02.2020 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2020 10:54

    izle! Hızır'ın cinayetinin bedeli ağır olacak

    yayınlandı. Atv'nin 5 sezondur reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tüm aile için kritik saatler başlıyor! Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı...

    EDHO'da kritik saatler!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölümde , Hatem'i öldürerek büyük savaşı başlatıyor! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi yeni bölümde Hızır'ın düşmanı küçümsemesi büyük hata olacak, başta kendisi olmak üzere kadın - çocuk demeden tüm Çakırbeylilerin hayatı büyük tehlikeye girecek! (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi dgüçlü oyuncu kadrosuna sahip efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölümde neler olacağına dair çok özel ipuçları...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

    Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

    Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.

    EDHO 154. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.

    İLYAS VE ALPARSLAN ÇOK BÜYÜK BİR ANLAŞMANIN EŞİĞİNDE
    Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir.

    HIZIR TEKRAR İŞLERİN BAŞINA GEÇİYOR

    Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.

    ALTAN TUFAN'LA ANLAŞIYOR
    Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.

    İLYAS VE BORAN HAREKETE GEÇİYOR

    Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı izle! Hızır'ın cinayetinin bedeli ağır olacak
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri