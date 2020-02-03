Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölümde Hızır Çakırbeyli, Hatem'i öldürerek büyük savaşı başlatıyor! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi EDHO yeni bölümde Hızır'ın düşmanı küçümsemesi büyük hata olacak, başta kendisi olmak üzere kadın - çocuk demeden tüm Çakırbeylilerin hayatı büyük tehlikeye girecek! Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi dgüçlü oyuncu kadrosuna sahip efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölümde neler olacağına dair çok özel ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.

EDHO 154. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.

İLYAS VE ALPARSLAN ÇOK BÜYÜK BİR ANLAŞMANIN EŞİĞİNDE

Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir.

HIZIR TEKRAR İŞLERİN BAŞINA GEÇİYOR

Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.

ALTAN TUFAN'LA ANLAŞIYOR

Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.

İLYAS VE BORAN HAREKETE GEÇİYOR

Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.