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    • 03.02.2020 11:08
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    • 03.02.2020 11:21

    Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi 'in eşi hayatını kaybetti! Yürek burkan görüntüler...

    Türk sinemasının usta ismi 'in eşi , 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde vefat etti. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı. 63 yıllık eşinin ölümüyle yıkılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'in hastaneden görüntüleri yürek burktu.

    Yeşilçam'ın usta isminin eşi vefat etti

    Türk sinemasının usta ismi 'in 63 yıllık eşi , 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde vefat etti. Yeşilçam filmleri ile 7'den 70'e herkesin tanıdığı Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin'in hastanedeki görüntüleri yürek burktu.

    88 yaşında 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı olan 82 yaşındaki oyuncu Kumral Şükran Kurteli bu sabah hastanede hayatını kaybetti.


    Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yumdu. Eşinin saat 08.00'de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı.

    CENAZE BALIKESİR'E GÖNDERİLECEK
    Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi bugün uçakla Balıkesir'e gönderilecek. Erdek ilçesinde düzenlenecek tören sonrası cenaze burada toprağa verilecek.


    2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI
    Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce DHA'ya verdiği röportajda "1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye röportaj vermişti.

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