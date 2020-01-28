Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca "nereden nereye" dedirtti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, EDHO 154. yeni bölümde riskli bir plan yapıyor. Ceylan karakterinin diziye geri dönmesinin nedeni ise Hızır'ın bu planı kusursuzca devam ettirebilmesi... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri şüphesiz ki dizide Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'yı çok seviyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın geniş bir hayran kitlesi var. Önceki gün 55'inci yaş gününü kutlayan Oktay Kaynarca çocukluk halini paylaştı. Bir takipçisi ise yaptığı yorumla dikkat çekti.

28.01.2020 17:38 - Son Güncelleme: 28.01.2020 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





