EDHO 155.bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. Bölüm fragmanı ize 02.02.2020 21:25

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 155. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 155.bölüm fragmanında "Hızır ölmeden, kendimi açığa çıkarmamaya kararlıyım!" sözü dikkat çekiyor. İşte EDHO 155. bölüm fragmanı…

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 155. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 155.bölüm fragmanında "Hızır ölmeden, kendimi açığa çıkarmamaya kararlıyım!" sözü dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.

İLYAS VE ALPARSLAN ÇOK BÜYÜK BİR ANLAŞMANIN EŞİĞİNDE

Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir.HIZIR TEKRAR İŞLERİN BAŞINA GEÇİYOR'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.

ALTAN TUFAN'LA ANLAŞIYOR

Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.İLYAS VE BORAN HAREKETE GEÇİYORBunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır