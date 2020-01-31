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    • 31.01.2020 10:19
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    • 31.01.2020 10:22

    canlı yayın izle 31 Ocak! Pınar Kaynak'ın katili kim? Trabzon cinayetinde son durum nedir? Şok gelişme

    canlı yayınındaki Pınar Kaynak'ı kim ya da kimlerin öldürdüğünü araştıran tecrübeli sunucu Müge Anlı, son dakika Pınar Kaynak gelişmelerini aktarmaya devam ediyor. İşkence, tecavüz, cinayet! Trabzon cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı. 15 Ağustos 2017 tarihinde vahşice katledilen 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katili kim? Hafta içi her gün Atv ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 31 Ocak ını izleyebilir detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    Atv canlı yayınında son dakika Pınar Kaynak gelişmesi! 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da defalarca tecavüze uğradıktan sonra başından ezilerek katledilen 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ı 2,5 yıl önce tahliye edilen Arın ve Nuri mi, defalarca şiddet uygulayan Murat mı, yoksa suçlamaların odağındaki dayı mı öldürdü? Genç kadının akılalmaz yaşamında ortaya çıkan detaylar, cinayetin çözülmesini zorlaştırıyor. Ancak başarılı sunucu Müge Anlı ve ekibi her detayı en ince ayrıntısına kadar incelemeye devam ediyor.

    Müge Anlı'nın her ihtimali düşünerek didik didik araştırdığı Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili canlı yayına katılan görgü tanığı Nazır Usta, dehşet gecesi olanları anlattı.

    ına katılan görgü tanığı Nazır Usta, "O gece bir kızı Maçka yolu üzerinde bir arabaya zorla bindirirlerken gördüm. Önce o arabadan indi ve yolda yürümeye başladı. Sonra da zorla arabaya aldılar kadını. Ben aile hesaplaşmasıdır diye karışmadım. Kadın yolda yürürken otomobil arka yoldan geldi. Kadını zorla arabaya bindirdiler ve köy istikametine doğru gittiler. O sırada kadın bağırıyordu. Fotoğraflarda hızma var gibi ama ben burnunda hızma görmedim." dedi.

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 31 OCAK - TIKLA

    "ARABADA OLANLAR BİLİRLER"

    Nazır Usta sözlerini, "Akşam saat 10.00'dan sonra gördüm. Arabanın içindekiler bu olayı bilirler." şeklinde bitirdi.

    ANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

    Trabzon'a geri dönen Pınar'ın annesi İrfan Hanım'a canlı bağlanıldı. İrfan Hanım, "Ben dünden beri düşünüyorum Müge Hanım, ama taşları hiç oturtamıyorum. Bayan dedi ki kızın senin sevgilin tarafından tecavüze uğramış... Aklım mantığım almıyor beni öyle bir şey olabilir mi? Hadi öyle bir şey oldu Pınar neden benimle konuşmadı? İnanın ben şoklardayım. İnsanlar ben caniyim, katilim ben yaptırmışım gibi suçluyorlar. Ben ne olursa olsun bir anneyim böyle bir şey olabilir mi Müge Hanım? Ben bilsem kızıma bile bile böyle şeyler yapar mıyım?" dedi.

    Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 31 Ocak Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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