Müge Anlı kaç yaşında? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın hayat hikayesi...
Müge Anlı'nın yaşı merak konusu oldu. Ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetler ve kayıpların dosyaları çözülürken, sır içeren olaylara da ışık tutulmaya devam ediliyor. Başarılı sunucu Müge Anlı, hem dobra hem de güvenilir kişiliği ile ekranların sevilen yüzü. Milyonlarca kişinin hayatına dokunan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden ve aynı zamanda Atv ekranlarında kayıp ve cinayet dosyalarının polis ile paralel ilerleyerek aydınlatılmasını sağlayan Müge Anlı kaç yaşında? İşte özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Müge Anlı'nın hayatından küçük kesitler...
Müge Anlı'nın yaşını merak eden sevenleri internet dünyasında araştırma yaptı. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı hayranlarının ilgi odağı oldu. Babası İhsan Anlı olan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında?
İŞİ GÜCÜ KANUN!
Müge Anlı'nın işi gücü kanun! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, hukuk merakı ile biliniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi bir programı sunabilmek için önemli derecede hukuk bilgisi gerekiyor. 45 yaşındaki Müge Anlı da kanunlar hakkındaki bu eksiğini gidermek için hukuk fakültesini bitirmişti.
Ancak Müge Anlı'nın hayatındaki tek kanun bu değil. Anlı, kanun çalmak için her hafta hocası Federal Kemerlioğlu'ndan ders almaya başladı. Kanun, Müge Anlı'nın ruhunu dingin hale getiriyor, günlük hayatın stresinden onu uzaklaştırıyor, adeta rehabilite ediyormuş. Müge Anlı'nın büyük hedefi ise en zor eserlerden biri olan Nihavend Longa'yı kanunla çalabilmekmiş.