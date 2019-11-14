Müge Anlı kaç yaşında? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın hayat hikayesi...

İŞİ GÜCÜ KANUN!

Müge Anlı'nın işi gücü kanun! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, hukuk merakı ile biliniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi bir programı sunabilmek için önemli derecede hukuk bilgisi gerekiyor. 45 yaşındaki Müge Anlı da kanunlar hakkındaki bu eksiğini gidermek için hukuk fakültesini bitirmişti.