Müge Anlı Pınar Kaynak cinayeti son durum! Annesinin arkadaşı tecavüz etmişti, zincir detayı şoke etti
Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi akılları karıştırdı. Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te katili aranan 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayetinde olay yeri inceleme tutanağındaki detay Müge Anlı'nın gözünden kaçmadı! Trabzon'daki cinayetin detayları kan dondurmaya devam ederken, tecrübeli sunucu Müge Anlı 30 Ocak Perşembe son bölümde Pınar Kaynak'ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okudu. Vücudunda 5 ayrı sperm bulunan, defalarca tecavüz edildikten sonra başı ezilerek canice öldürülen Pınar Kaynak'ın katili kim? 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın arkadaşı Çağla Hanım canlı yayına telefonla bağlanarak genç kadının kendisine, "Annemin iş yerinde arkadaşı Tuncay bana tecavüz etti." sözlerini aktarmıştı. İddialara anne İrfan Hanım ne yanıt verdi? İşte 30 Ocak Perşembe günü son dakika Müge Anlı'da Pınar Kaynak gelişmesi!
Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde son durum nedir? Atv ekranlarında başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Pınar Kaynak gelişmesi kan dondurdu! Müge Anlı, Pınar Kaynak'ın cansız bedeninin bulunduğu olay yeri için hazırlanan rapora ulaştı. Hazırlanan rapordaki zincir detayı Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi! İşte Türkiye'yi sarsan Pınar Kaynak cinayetinde son durum!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında aranan Pınar'ın katili için Trabzon'da 10. duruşma görüldü. Pınar Kaynak'ın ölümünden dolayı şüpheli konumundaki Arın ve Nuri, Trabzon'da hakim karşısına çıktı. Pınar Kaynak'ın avukatlarının tutuklanma talebi mahkemece reddedildi. Bir sonraki duruşuma 17 Mart'a ertelenirken, Arın ve Nuri'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
MÜGE ANLI OLAY YERİ RAPORUNU OKUDU
Müge Anlı, "Olay yeri inceleme tutanağında diyor ki; cesedin elleri birbirine bitişik olacak şekilde zincirle bağlanmış olduğu görüldü. Cesedin ve çevresinin olay yeri inceleme ekibince numaralandığı görüldü. Cesedin boğazının siyah kot pantolon ile bağlandığı, yine cesedin kollarının bitişik olacak şekilde açık mavi kot pantolonla sarıldığı görüldü. Cesedin göğüs bölgesinin sol tarafı ateşli silahla ya da delici aletle yaralandığı belirlendi.
ŞOKE EDEN ZİNCİR DETAYI!
Cesedin kendisi, küçük çay bardağı, muhtemelen cesede ait siyah beyaz spor ayakkabı, 10 TL kağıt para, soda, 2 tane çay bardağı, soda şişesi ve boş su şişesi, ağaç dibine saplanmış bıçak, kot pantolon, 5 lt'lik su bidonu, yarı olacak şekilde kesili içine poşet geçirilip üzüp tanelerinin içinde olduğu su şişesi, 250 gr kabuklu fındık, cam bardak, soda şişesi, pet bardak, alkol şişesi. İşte bunlar" dedi. Sitemini dile getiren ünlü sunucu Müge Anlı, "Oradan bunlar alınmış. Bunlar dosyadakiler. Zincir nerede? Peki zincir nerede? Ben bunu anlayamıyorum. Sadece ben değil avukatlar da anlayamıyor." şeklinde konuştu.
24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Nazır Usta, o geceyi anlattı.