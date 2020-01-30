Müge Anlı Pınar Kaynak cinayeti son durum! Annesinin arkadaşı tecavüz etmişti, zincir detayı şoke etti

ŞOKE EDEN ZİNCİR DETAYI!

Cesedin kendisi, küçük çay bardağı, muhtemelen cesede ait siyah beyaz spor ayakkabı, 10 TL kağıt para, soda, 2 tane çay bardağı, soda şişesi ve boş su şişesi, ağaç dibine saplanmış bıçak, kot pantolon, 5 lt'lik su bidonu, yarı olacak şekilde kesili içine poşet geçirilip üzüp tanelerinin içinde olduğu su şişesi, 250 gr kabuklu fındık, cam bardak, soda şişesi, pet bardak, alkol şişesi. İşte bunlar" dedi. Sitemini dile getiren ünlü sunucu Müge Anlı, "Oradan bunlar alınmış. Bunlar dosyadakiler. Zincir nerede? Peki zincir nerede? Ben bunu anlayamıyorum. Sadece ben değil avukatlar da anlayamıyor." şeklinde konuştu.