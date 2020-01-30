Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Nermin'in hatırlattığı bazı gerçekler, Zeynep'in kafasını karıştırır. Mehdi geleceğe dair bir karar vermeye çalışıyor. Son bölümün ardından dizinin takipçileri gelecek bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 4. son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tv8'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüme dair fragman yayınlaınr yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Doğduğun Ev Kaderindir 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dördüncü bölümüyle ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir bu bölümünde; Zeynep'in söylediği yalan, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Artık kaçacak yeri kalmamıştır.

Mehdi kendini kandırılmış hisseder. Gururu incinmiştir. Mehdi'nin üzüntüsü, ailesine de sirayet eder. İlişkilerinin aldığı bu darbe, evde daha sert rüzgarların esmesine sebep olur.

Nermin'in hatırlattığı bazı gerçekler, Zeynep'in kafasını karıştırır. Adımlarını atarken, artık bunları da hesap etmek zorundadır.

Mehdi geleceğe dair bir karar vermeye çalışırken, kendisine yaklaşan tehlikeden habersizdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GENEL HİKAYE

Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.