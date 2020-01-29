Bebek Lucca'daki tecavüz skandalı magazin gündemine bomba gibi düştü. Mide bulandıran olayda bahsi geçen tacizci işletmeci Alper İri'nin hapsi isteniyor! TAKVİM'in ortaya çıkardığı Bebek'teki taciz skandalı sosyete dünyasını sarstı. Lucca Bar'da çalışan R.D. isimli kadın, tuvalete girip çıkacağı sırada barın işletme müdürü Alper İri tarafından önü kesilip tuvaletin içerisine itildi. Genç kadının iddiasına göre kendisini tuvaletin içerisine ittikten sonra kapıyı kapatan Alper İri cinsel taciz girişiminde bulundu. R.D.'nin son anda çığlığı üzerine bar çalışanları ve müşteriler kapının önüne geldi ve tacizci işletmeci olay yerinden kaçtı. Sinir krizi geçiren kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu.Son dakika haberine göre Lucca Bebek'te yaşanan taciz olayında şüpheli Alper İri hakkında "basit cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

BEBEK LUCCA'DAKİ TECAVÜZCÜ İŞLETMECİ KAÇ YIL HAPİS YATACAK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki R.D. isimli kadının Bebek'teki ünlü bir mekanda çalıştığı, şüpheli Alper İri'nin ise iş yerinin müdürü olduğu belirtti. İddianamede şüphelinin 7 Ocak'ta alkol aldığı R.D.'ye ters davranışları nedeniyle özür dilediği anlatıldı. Şüphelinin özür dilerken müştekiye sarılmak suretiyle cinsel saldırı da bulunduğu kaydedildi.

İddianamede olay gecesi R.D.'nin personel lavabosuna gittiği, burada şüpheli Alper İri'nin lavabo sırasında beklediğini görünce müşteri lavabosuna gittiği ifade edildi. R.D.'nin lavaboya girerek kapıyı kilitlediği anlatılan iddianamede, bu sırada kapının şüpheli Alper İri tarafından zorlandığı belirtildi.

"BASİT CİNSEL SALDIRI"

Olay gecesi R.D.'nin lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada Alper İri'nin doğrudan içeri girdiği ve müştekinin dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitleyerek "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu işlediği anlatıldığı iddianamede, şüphelinin lavaboda müştekinin kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öperek "Basit cinsel saldırı" suçunu işlediği vurgulandı.

R.D.'nin bu sırada ağlayarak Alper İri'yi ittiği ve alkollü olmasından faydalanarak lavabonun kilidini açarak iş yerinden çıktığı belirtilen iddianamede, Alper İri'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, " Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 1,5 yıldan, 7,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

CAN YAMAN DA 2 YIL ÖNCE AYNI TARİHTE TACİZE UĞRADI!

Oyuncu Can Yaman, 27.01.2018 tarihinde Bebek Lucca'da eğlendi. Gecenin ilerleyen dakikalarında bir kadın Yaman'la sohbet etmeye kalkışınca olanlar oldu. Kadının yakınlığından rahatsız olan ünlü oyuncu, ona karşılık vermedi. Bu duruma sinirlenen kadın, Yaman'ın kahve içtiği bardağı tutmak istedi. Yakışıklı oyuncu refleks olarak bardağı çekince bardak kırılıp kadının elini kesti. Öfkesinden deliye dönen kadın, polisi çağırdı.

Polis, Can Yaman'ı Etiler'deki Şehit Naci Soydan Karakolu'na götürdü. Karakolda ifade veren Can Yaman, eli kesilen kadının masasına gelip sandalyesine oturduğunu belirtti. Karakoldan sabaha karşı ayrılan ünlü oyuncu, "Bunlar konuşulacak şeyler değil, kavga olmadı" diyerek oradan ayrıldı.

Popüler mekanda yıllardır çalışan İri, sosyete ve magazin dünyasının ünlüleriyle sıkı dost...

BEBEK LUCCA'DAN YAZILI AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI!

"Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay, iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir. Konuyu haber aldığımız zaman, derhal suça konu olan eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz."

Şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olan Takvim gazetesi olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, olayın yargıya intikal ettiğini ve adalete olan güvenimizi tekrarlamak istiyoruz...