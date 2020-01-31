Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasında sular durulmuyor. 50 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, kendi hayatını konu aldığı Beni Ağlatma adlı kitabında Defne Samyeli hakkında yazdıklarıyla gündem oldu! Mgazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Defne Samyeli çileden çıktı. Eski sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Samyeli, 5 saat kaldığı mekandan ayrılırken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"DÖNMEM"

Samyeli, "Mustafa Sandal kitabından sizinle ilgili bölümü çıkaracak, yine de dava açacak mısınız?" sorusu üzerine "Ben 'dava açacağım' deyip açmayanlardan değilim. Kararım kesin" dedi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI BİR İDDİA"



Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti:



Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım.

"DİLERİM BU DURUMA NETLİK KAZANDIRIR"



Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.

GERİ ADIM ATMADI



Sandal'ın kitabın yeni baskısında o bölümlerin kaldırılacağı dile getirilse de Samyeli, geri adım atmadı.