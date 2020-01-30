Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.01.2020 07:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2020 07:48

    Son dakika: Korel ailesinin miras kavgasında ikinci perde! 'in malları...

    Son dakika... ve 'ın kızı , veraset belgesini alır almaz harekete geçti. Zeynep Korel; babası Tanju Korel’e ait , İzmir ve Bozcaada’daki gayrimenkullerin satılıp kendi payının verilmesi için dava açtı.

    Miras kavgasında ikinci perde!
    ve 'ın kızı , geçen hafta avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla veraset belgesi almak için mahkemeye başvurmuştu. Talep doğrultusunda mahkeme, Tanju Korel'in mirasını 8'e bölmüş, 2 payını Hülya Darcan'a, geriye kalan 3'er payını da Zeynep Korel ile kız kardeşi 'e bölüştürmüştü.



    Avukat Esennur Ezgi, bu belge sonrası geçtiğimiz günlerde Zeynep Korel'in payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı. Avukat, dilekçesinde şunları belirtti: "Tanju Korel'den yasal mirasçılarına intikal eden Beşiktaş Ortaköy'deki ikinci kat, İzmir Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'ndeki taşınmaz ve Çanakkale Bozcaada İlçesi Alaybey Mahallesi'ndeki taşınmazlar üzerinde müvekkilim ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Davalılar, gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadır. İstanbul, İzmir ve Çanakkale'deki taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ediyoruz."



    'BİZ DE MALLARIN PAYLAŞILMASINI İSTİYORUZ'
    Kızı Zeynep Korel'in açtığı davaya cevap veren Hülya Darcan'ın avukatı şunları söyledi: "Zeynep Korel, bugüne kadar ortaklığın giderilmesiyle ilgili tarafımıza herhangi bir talepte bulunmadı. Mirasla ilgili haklarının verilmediğine dair basına açıklama yaptı. Hülya Darcan, bugüne kadar anne olarak kızı zarar görmesin diye sessiz kalmayı tercih etmiştir. Biz de malların satışının yapılıp taraflar arasında paylaşılmasını istiyoruz."

    SABAH

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriSon dakika: Korel ailesinin miras kavgasında ikinci perde! Tanju Korel'in malları...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri