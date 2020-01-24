Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'un eski eşi ile aşk tatilinde: Duramıyorum!
Burcu Esmersoy ile 1 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgililer, kış tatiline çıktı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz Fransa'nın gözde kayak merkezlerinden Aiguille du Midi'ye gitti. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'ın tatil fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü!
BERK SUYABATMAZ NE İŞ YAPIYOR?
Berk Suyabatmaz'ın ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamı. Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biri. İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat ediyor ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşıyor.
BERK'E '2020' YAZDI
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy''dan geçen eylülde boşanan eski eşi Berk Suyabatmaz ile 2 buçuk aydır aşk yaşıyor. Aşıklar, geçen hafta 10 günlük Miami tatiline çıkmıştı. Tüzünataç, Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.