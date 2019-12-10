Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın boşanma nedeni şoke etti: Fena oltaya geldi
Burcu Esmersoy'un, 1 yıllık eşi Berk Suyabatmaz'dan ayrılık nedeni ortaya çıktı. Eylül ayında boşanan çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Burcu Esmersoy, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Her şey bundan sonra başladı. İşte Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın boşanma nedeni...
Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın evliliğini sahne hesap bitirdi. Önceki gün bir magazin programında şoke eden iddia ortaya atıldı. İddiaya göre "Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti.
İş buluşma noktasına gelince; güzel sunucu, 'Sen beni aldatacaktın' diyerek evliliği bitirdi. Eşiyle dostça boşanmış izlenimi veren bu sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi ortaya çıkınca da "Artık herkes özgür" yorumu yaptı. Tüm bu detaylar ise akıllara; Berk Suyabatmaz'la 15 aylık evliliğini Eylül'de bitiren Burcu Esmersoy'u getirdi.