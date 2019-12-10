Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın boşanma nedeni şoke etti: Fena oltaya geldi

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın evliliğini sahne hesap bitirdi. Önceki gün bir magazin programında şoke eden iddia ortaya atıldı. İddiaya göre "Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti.