Geçici velayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen anne, Esra Erol sayesinde çocuklarına kavuştu.



ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir anne daha evlatlarına kavuştu. 5 Haziran 2019 tarihinden beri çocuklarının yüzünü göremeyen 25 yaşındaki Kezban Durmuş, Esra Erol'dan yardım istedi. Yaklaşık 3.5 yıl önce Ulaş Çelik Durmuş ile evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Kezban Durmuş, eşinin 3 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğunu 7 aydır kendisinden kaçırdığını iddia etti. Gözyaşları içinde isyan eden Kezban Durmuş, çocuklarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu, her yolu denemesine rağmen bir türlü evlatlarına ulaşamadığını ifade etti.