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Esra Erol'da akıllara zarar iddialar! Şebeke olduklarını söyledi ama... "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Recep Özsoy, internetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yolunu tutmuştu. Eşini sevdiğini ve yuvasını yıkmak istemediğini söyleyen Recep Özsoy'un gözyaşları çok konuşumuştu. Esra Erol'daki Recep ve Hülya çiftinin olayı giderek büyüyor. Yayına Hülya'nın kaçtığı adam Ali Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Öte yandan Hülya Özsoy, eve dönmek istemediğini defalarca belirtti. 27 Ocak tarihli yayına bu kez Arif Yörük'ün babası Ali Yörük de katıldı. Ali Yörük, Hülya'nın ailesinin şebeke olduğunu ve oğlunu kandırdıklarını iddia etti. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar ve akıllara durgunluk veren o iddialar.

28.01.2020 11:57 - Son Güncelleme: 28.01.2020 12:11
Esra Erol'da akıllara zarar iddialar! Şebeke olduklarını söyledi ama... Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Türkiye böylesini dizilerde bile görmedi... Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtı.

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Esra Erol'da akıllara zarar iddialar! Şebeke olduklarını söyledi ama... Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı. Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu.

Esra Erol'da akıllara zarar iddialar! Şebeke olduklarını söyledi ama... Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Esra Erol'da canlı yayının 27 Ocak 2020 tarihli yayınına Arif Yörük'ün babası Ali Bey de katıldı. Ali Bey oğluyla birlikte yaşayan Hülya hakkında şoke eden iddialarda bulundu. İşte Esra Erol'da Arif'in babası Ali Bey'den çok konuşulacak iddialar...

Esra Erol'da akıllara zarar iddialar! Şebeke olduklarını söyledi ama... Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Ali Bey, "Arif'in beynini bu kız yıkamış, Hülya ne derse Arif onun dediğine gidiyor. Ben evli olduğunu öğrendiğimde bunları kovaladım." dedi.

Esra Erol'da akıllara zarar iddialar! Şebeke olduklarını söyledi ama... Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Ali Bey'in konuştuğu sırada araya giren Esra Erol, "Oğlunuz aklı yok Hülya onu kandırdı diyorsunuz öyle mi? Oğlunuz kaç kez gelin getirdi eve?" şeklinde sorular yöneltti.

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