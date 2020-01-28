Esra Erol'da akıllara zarar iddialar! Şebeke olduklarını söyledi ama... "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz

Recep Özsoy, internetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yolunu tutmuştu. Eşini sevdiğini ve yuvasını yıkmak istemediğini söyleyen Recep Özsoy'un gözyaşları çok konuşumuştu. Esra Erol'daki Recep ve Hülya çiftinin olayı giderek büyüyor. Yayına Hülya'nın kaçtığı adam Ali Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Öte yandan Hülya Özsoy, eve dönmek istemediğini defalarca belirtti. 27 Ocak tarihli yayına bu kez Arif Yörük'ün babası Ali Yörük de katıldı. Ali Yörük, Hülya'nın ailesinin şebeke olduğunu ve oğlunu kandırdıklarını iddia etti. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar ve akıllara durgunluk veren o iddialar.

28.01.2020 11:57 - Son Güncelleme: 28.01.2020 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





