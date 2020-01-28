Esra Erol'da akıllara zarar iddialar! Şebeke olduklarını söyledi ama... "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz
Recep Özsoy, internetten tanıştığı Ali Yörük'le kaçan eşi Hülya'yı aramak için atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yolunu tutmuştu. Eşini sevdiğini ve yuvasını yıkmak istemediğini söyleyen Recep Özsoy'un gözyaşları çok konuşumuştu. Esra Erol'daki Recep ve Hülya çiftinin olayı giderek büyüyor. Yayına Hülya'nın kaçtığı adam Ali Yörük'ün katılmasıyla olay daha farklı bir boyuta ulaştı. Öte yandan Hülya Özsoy, eve dönmek istemediğini defalarca belirtti. 27 Ocak tarihli yayına bu kez Arif Yörük'ün babası Ali Yörük de katıldı. Ali Yörük, Hülya'nın ailesinin şebeke olduğunu ve oğlunu kandırdıklarını iddia etti. İşte Esra Erol'un son bölümünde yaşananlar ve akıllara durgunluk veren o iddialar.
Türkiye böylesini dizilerde bile görmedi... Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtı.
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