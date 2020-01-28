İstanbul'da dizi oyuncusuna öldüresiye dayak! Burnu ve kolları kırıldı

Ünlü Türk yapımlarında dublör olarak görev alan Mısırlı genç İstanbul'da kendisini Suriyeli sanan bir adamın saldırısına uğradı. Ablası ve 3 aylık yeğeninin yanında darp edilen Abdelbari Mancy'nin burnu ve kolunda kırıklar oluştu.

Hürriyet'in haberine göre, olaydan sonra Suriyeli kökenli azınlık hakkında yüksek sesle olumsuz ifadeler kullanan şahsa her şeye rağmen "Suriyeli olmadığını" söylemediğini aktardı.

'Payitaht Abdulhamid', 'Muhafız', 'Mehmet Bir Cihan Fatihi' gibi ünlü dizilerde dublör olarak oynayan Mısırlı oyuncu Abdelbari Mancy, İstanbul'da kendisini "Suriyeli zanneden" bir adam tarafından öldüresiye dövüldü. 24 Ocak günü ablası, yengesi ve 3 aylık yeğeniyle birlikte Yenibosna'dan 79F otobüsüne binen Mısırlı dublör, Tepeüstü durağında inmek üzereyken tanımadığı bir şahsın kendisine "Neden beni sıkıştırıyorsunuz?" diyerek seslendiğini söyledi.

Otobüsten inerken bebek arabasını hazırladıkları için ayağa kalkan Mancy, adama "Ben size dokunmadım" cevabını verdiğini ancak adamın "Kes sesini konuşma seni vururum" cümlesiyle agresif tavrını sürdürdüğünü aktardı.

Kendisine bağıran adama Türkçe cevap vererek "Yaşına saygı duyuyorum ancak ailemin yanında haddini bil" dediğini aktaran Mısırlı dublör, adamın bir anda kendisine yumruk atmaya başladığını söyledi. Dakikalarca süren saldırı sonrası Mancy'nin burnu ve kolunda kırıklar oluştu. Olay esnasında kavgayı ayırmaya çalışan Mısırlı dublörün ablası ve yengesi de yumrukların hedefi oldu.

AĞABEYİ DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

Mancy olayın ardından otobüsten indikten sonra ise hâlâ bağırmaya devam eden adamın Suriyeliler hakkında yüksek sesle olumsuz ifadeler dile getirmeye başladığını duydu. Bu esnada adamın kendisini Arapça konuştuğu için kendisini Suriyeli sandığı için saldırdığını anlayan Mancy, "Hiçbir insan böyle bir saldırıyı hak etmiyor. Mısırlı veya Suriyeli olmak önemli değil, önemli olan birbirimize saygı duymak" dedi.

Olayın ardından kendisine çalışan adamın uzaklaşmaya çalıştığını, otobüs şoförünün de gitmek isteyerek yardımcı olmadığını söyleyen Mancy, polisin aramasından 5-6 dakika sonra olay yerine intikal ettiğini ve saldırganı karakola götürdüğünü söyledi.

Mısırlı oyuncu, saldırıdan sonra saldırganın ağabeyinin yanına geldiğini ve çok kibar bir şekilde defalarca kendisinden özür dilediğini söyledi. Saldırgandan şikâyetçi olan Abdülbari Mancy, Sultangazi Haseki ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nden saatlerce tedavi gördü.

"NEFRET ETMİYORUM"

2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Mancy, kısa süre içinde iyi derecede Türkçe öğrenmeyi başarmış. Türkiye'de yaşamayı ve Türk halkını çok sevdiğini söyleyen Mancy, "Bazı insanların kaba davranışları beni çok üzüyor ancak kimseden nefret etmiyorum" diyor. Mancy, Türkiye'ye gelmesinin ardından 'Payitaht Abdülhamid', 'Mehmet Bir Cihan Fatihi', 'Savaşçı', 'Tek Yürek', 'Avlu', 'Halka', 'Kimse Bilmez' ve 'Ferhat ile Şirin' gibi dizilerde dublör olarak rol almış.