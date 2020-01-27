Kuruluş Osman 8. bölüm 2. fragmanı izle! Sofia, Osman Bey'e karşı harekete geçiyor 27.01.2020 20:23

Çarşamba günleri izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman'ın son bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Geçen hafta yayınlanan heyecan dolu bölümde Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanıyor. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında neler yapacağı merak ediliyor. Bölümün ardından Kuruluş Osman 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.



OSMAN BEY PUSUYA DÜŞÜYOR

Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır?



BALA HATUN NE YAPACAK?

Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?