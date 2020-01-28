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    • 28.01.2020 13:18
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    • 28.01.2020 13:48

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfer olan Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan meğer... Şoke etti!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinden fotoğraf paylaşarak Atv'nin 5 sezondur devam eden dizisi 'nun oyuncu kadrosuna dahil olduğunu duyuran Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan, EDHO hayranları tarafından mercek altına alındı. Müjdeli haberi duyuran oyuncunun menajeri "Değerli oyuncu Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna. Hayırlı olması temennisiyle" dedi. Bu haberin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları oyuncu Bülent Çetinaslan'ın hayatını mercek altına aldı. Öğrendikleri gerçek karşısında ise şoke oldular...

    EDHO'ya transfer olan Bülent Çetinaslan meğer...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm uzun bir aradan sonra Atv ekranlarına bomba gibi giriş yapıyor! Gün geçtikçe oyuncu kadrosu genişleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sanem Çelik'in diziye geri gelmesinin ardından izleyicisine bir şok daha yaşattı. Bir dönemin en popüler dizisi Arka Sıradakiler'de Oktay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent Çetinaslan da oyuncu kadrosuna dahil oldu. Müjdeli haber, Çetinaslan'ın menajerinden geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinden fotorğaf paylaşan Çetinaslan'ın menajeri, ""Değerli oyuncu Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna. Hayırlı olması temennisiyle" dedi.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır. Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA



    Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır. Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

    BÜLENT ÇATİNASLAN MEĞER...

    Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuna dahil olduğunu öğrenen EDHO izleyicileri, ünlü oyuncunun hayatını mercek altına aldı. Bülent Çetinaslan'ın yaşını öğrenenler adeta şoke oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusu Bülent Çetinaslan ve merak ettiğiniz ünlü isimlerin yaşları...

    OKTAY KAYNARCA

    27 Ocak 1965

    OZAN AKBABA

    9 Haziran 1982

    SİNEM KOBAL

    14 Ağustos 1987

    FAHRİYE EVCEN

    4 Haziran 1986

    SERENAY SARIKAYA

    1 Temmuz 1991

    ESRA EROL

    12 Mayıs 1982

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    HaberlerMagazin HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfer olan Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan meğer... Şoke etti!
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