Elazığ depremi için Türkiye tek yürek oldu. Acun Ilıcalı'dan sonra ünlülerin et ustası Nusret Gökçe de yardım kampanyalarına destek oldu. Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatılırken, ünlü isimler de deprem bölgesine yardım gönderiyor. Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için elini taşın altına koyarak Instagram hesabından yardımda bulacağını söyledi. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Gökçe,"Biz Türkiye'yiz. Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi. Gökçe'nin bu anlamlı paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ünlü etçi Nusret ise Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışladı.

NUSRET'TEN 1 MİLYON 22 BİN TL BAĞIŞ!

Nusret bugün sosyal medya hesabından yapacağı bağışın miktarını açıkladı. Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yapacak.

ACUN ILICALI'DAN REKOR BAĞIŞ!

Acun Ilıcalı, kendi kanalı olan TV8'de Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Birçok ünlü isim, iş insanı ve binlerce vatandaş bu kampanyaya katkıda bulundu. Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında TV8 reklam gelirlerinin dışında tam 51 milyon TL bağış toplandı. Ilıcalı, reklam gelirleriyle beraber toplam bağışı ise bugün Instagram sayfasından duyurdu.

Acun Ilıcalı, programdan elde edilen reklam gelirleriyle birlikte ise son rakamın 60 milyon TL'yi geçtiğini açıkladı.