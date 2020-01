İşte Mevlüt Tezel'in o satırları:



Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası attığı 'Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor' tweet'i nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!



Elbette herkesin eleştirmeye, hesap sormaya, farklı bir görüş bildirmeye hakkı var. Doğruya, iyiye yönlendiren eleştirilere hükümetin de ihtiyacı var. Ama Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanların amaçları genelde toplumun sinir uçlarına dokunup dikkat çekmek ve tekrar gündeme gelmek.



Motivasyonları da şöyle: 'İşler kesat, bari muhalif tribünlere oynayayım da alkış toplayım!'



ÇAMUR AT İZİ KALSIN

Berna Laçin gibiler doğal afet, trafik, sağlık, eğitim, ekonomi, savunma sanayi vs. her konuda uzmanlar ve her olayda faturayı mutlaka devlete çıkıyorlar!







Dolar yükselince ekonomi, S-400'ler alınınca hava savunma, sınır dışı operasyonlarda askeri, PISA sınavı sonuçlarında eğitim uzmanı oluveriyorlar. Her şeyi ve en doğrusunu hep onlar biliyor! Yaptıkları paylaşımlarda da hep hükümeti suçlu ilan ediyorlar.



Ne yazık ki Berna Laçin gibileri gözü kapalı destekleyen bir kitle var. Bu kitlenin motivasyonu da şöyle: 'Ne olursa olsun yeter ki AK Parti bu işten zarar görsün, eleştirilsin, dalga konusu olsun.' Hal böyle olunca da Laçin vakasında olduğu gibi asılsız bilgi, saçma sapan tweet'ler bir anda TT oluyor.



Gerçek ortaya çıkınca bazıları utanıp yaptıkları paylaşımları siliyor, özür diliyor. Bazıları ise yaptıkları provokatif paylaşımları bile silmiyor. 'Çamur at izi kalsın' diye düşünüyorlar.