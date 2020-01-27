ATV ekranlarının gözde isimlerinden Müge Anlı, Elazığ depremi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Can kayıpları için rahmet, acılı ailelere başsağlığı dileyerek programa başlayan Müge Anlı, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Elazığ depremine sadece kader olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Anlı, "Bir şeyden çalınmış. Bunun da cezası olmalı" dedi.

"İNŞALLAH DAHA DİK DEVAM EDERİZ"

İşte Müge Anlı'nın ATV ekranlarındaki açıklamaları;

"Cuma günü yine sarsıldık. Acılarımız çok taze. Depremin acı gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınların sabırlar diliyorum. Tedavi gören yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu depremin acı gerçeğiyle yüzleştikten sonra inşallah hayatımıza daha dik devam ederiz."

"BİR MAHALLE AYAKTA DURURKEN, 2 BİNA YIKILIYOR?"

"Madem böyle bir gerçek var, neden hale bu kadar kötü yapılaşma içindeyiz, neden hala depreme dayanıklı binalarda yaşamıyoruz? sorusunu hem kendimize ve yetkililere sormamız gerekiyor. İnsanların bir şeyden korkması gerekiyor. Bir mahallede bütün binalar ayakta dururken, 2 bina yıkılıyor. O binaların neden yıkıldığı araştırılmalı ve bir hatası varsa yapanlara cezası verilmeli. "

"BU KADER DEĞİL"

"Tamam kadere inanıyoruz. Ama sen deveni sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Niye bu insanlar pisi pisine hayatını kaybediyor. Yetkililer bunlara nasıl izin veriyor? Fay hattı evinin ortasından geçiyordur ikiye ayrılır bak o kaderdir. Dersin ki; 'evim sağlamdı fay hattı ortadan geçti.' Ama bu kader değil, bu göz göre göre."

"ÇALMIŞ DEMEK Kİ YAPAN"

"İnsanlar cezalardan korkacak ki kimsenin canı da tehlikeye atılmayacak. Çatlağın üzerini sıvayla kapat sonra Allah'a emanetiz. Tamam kardeşim hepimiz Allah'a emanetiz ama bir mahallede bütün evler ayakta olur da nasıl 2 ev yıkılır. Biz buna kader mi diyeceğiz. Çalmış demek ki yapan. Yapan çalmasa da içinde oturan bir yerden bir şey yapıyor, kolon kesiyor falan. Artık yeter, lütfen..."

"KOLUMUZDAKİ BİLEZİĞİ ÇIKARTACAĞIZ VE..."

"Hiçbir ülke yok ki gidip bütün evleri yapsın. Herkes elini taşın altına koyacak. Yardımlar da yapılıyor. Kentsel dönüşüm için çalışacağız. Kolumuzdaki bileziği cebimizdeki parayı çıkartacağız çoluğumuz çocuğumuz için bu işi yapacağız"