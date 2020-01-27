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    • 27.01.2020 12:44
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    • 27.01.2020 12:44

    ne iş yapıyor? Yeşim Akıncı kimdir, ?

    Türkiye'yi sarsan depremi ile ilgili yardımlar gelmeye devam ediyor. ATV'de "'la " programının psikoloğu olarak tanınan bugün Müge ve 'in sunduğu programına katıldı. Elazığ depreminde psikolojileri bozulanlara yardım edeceğini dile getiren Yeşim Akıncı oldukça takdir topladı. Yeşim Akıncı kimdir, ? merak ediliyor. İşte yanıtı..

    Yeşim Akıncı ne iş yapıyor? Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında?

    kimdir, ? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Yeşim Akıncı bugün Müge ve 'in sunduğu programına konuk oldu. depreminde psikolojileri bozulanlara yardım edeceğini dile getiren Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

    YEŞİM AKINCI KİMDİR?

    Yeşim Akıncı 1980 yılında 'da doğdu. 'nde aynı anda hem Halkla İlişkiler hem de Psikoloji Bölümü'ü bitirdi. Sosyal bilimler Fakültesi'nden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik derecesini alarak 'Uzman' ünvanı aldı.

    2010 yılında kendi psikolojik danışmanlık merkezini kuran Akıncı, Show TV'de "Terapi Zamanı"nı programı ve ATV'de "'la " programının psikoloğu olarak ününe ün kattı.

    1 ekranlarında "Evlilik Okulu" programında uzman ve sunucu olarak yer aldı.

    "Gözyaşı Şişeleri" isimli bir kitabı da bulunan Yeşim Akıncı. akademik hayatına doktora ile devam ediyor.

    eşim Akıncı, Esra Erol'un programında psikologluk yaparken, sevgilisinin silahlı saldırısına uğrayan 'nın psikolojik danışmanlığını da üstlenerek gündeme gelmişti.

    ünlü psikolog Yeşim Akıncı, bir çok televizyon kanalında çıktığı programlarla insanların beğenisini kazanmaya devam ederken sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da Instagram'da 312 takipçiye ulaştı.

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