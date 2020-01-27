Yeşim Akıncı ne iş yapıyor? Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında?

Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Yeşim Akıncı bugün Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Elazığ depreminde psikolojileri bozulanlara yardım edeceğini dile getiren Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

YEŞİM AKINCI KİMDİR?

Yeşim Akıncı 1980 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde aynı anda hem Halkla İlişkiler hem de Psikoloji Bölümü'ü bitirdi. Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Fakültesi'nden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans derecesini alarak 'Uzman' ünvanı aldı.

2010 yılında kendi psikolojik danışmanlık merkezini kuran Akıncı, Show TV'de "Terapi Zamanı"nı programı ve ATV'de "Esra Erol'la Evlen Benimle" programının psikoloğu olarak ününe ün kattı.

TRT 1 ekranlarında "Evlilik Okulu" programında uzman ve sunucu olarak yer aldı.

"Gözyaşı Şişeleri" isimli bir kitabı da bulunan Yeşim Akıncı. akademik hayatına doktora ile devam ediyor.

eşim Akıncı, Esra Erol'un programında psikologluk yaparken, sevgilisinin silahlı saldırısına uğrayan Mutlu Kaya'nın psikolojik danışmanlığını da üstlenerek gündeme gelmişti.

ünlü psikolog Yeşim Akıncı, bir çok televizyon kanalında çıktığı programlarla insanların beğenisini kazanmaya devam ederken sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da Instagram'da 312 takipçiye ulaştı.