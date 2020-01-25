Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.01.2020 14:17
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 14:17

lideri 'den açıklaması: Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız

lideri : Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız.

Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız
lideri , 'da meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği e ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMHP lideri Devlet Bahçeli'den deprem açıklaması: Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri