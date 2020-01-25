Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasının bu sezonki yarışmacıları merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yeni sezon tarihini açıkladı. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri de yarışmacıların kimler olacağı. Peki, 2020 Survivor yarışmacıları kimler? Survivor kadrosunda kimler var? 2020 Survivor ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020'de yarışacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başladı. İlk gelen isimler arasında Ersin Korkut yer alıyor. İkinci ismin ise Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş olacak. Ilıcalı, Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer almasının kesin, Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimali olduğunu söyledi.

Yarışmacılar henüz resmi olarak açıklanmadı. İsimler açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR 2020 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Kadroda yer alacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak.