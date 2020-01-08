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  • 09.01.2020 02:31
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 02:31

İngiltere'yi sarsan olayda flaş gelişme! ve eşinin açıklaması "Kraliyet ailesini incitti"

, Sussex Dükü ve eşinin Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğinden ayrılma kararını açıklamadan önce Kraliçe 2. Elizabeth'e ya da diğer aile üyelerine danışmadığını iddia etti

İngiltere'yi sarsan olayda flaş gelişme!

İngiltere'de Kraliyet ailesinin Sussex Dükü ve eşi Düşes 'ın ailenin "üst düzey" üyeliğinden ayrılma kararı karşısında "incindiği" belirtildi.

'ndan yapılan açıklamada, aldıkları karara ilişkin Sussex Dükü ve Düşes ile görüşmelerin ilk aşamada olduğu kaydedildi.

Farklı bir yol arayışında olmalarının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "Ancak bunlar üzerinde çalışılması zaman alacak karmaşık konular." ifadesi kullanıldı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR"
İngiliz kamu yayın kuruluşu 'nin haberinde ise çiftin açıklama yapmadan önce Kraliçe 2. Elizabeth'e ya da diğer aile üyelerine danışmadığı, Buckingham Sarayı'nın bu tutum ve açıklama karşısında "hayal kırıklığına uğradığı ve incindiği" öne sürüldü.


Haberde ayıca, bu adımın açıkça Harry ve Meghan çifti ile Kraliyet ailesinin diğer üyeleri arasındaki "büyük çatlağı" gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan İngilizler sosyal medyada, Kraliçe'nin Noel konuşması sırasında masasında Harry ve Meghan çifti hariç tüm aile üyelerinin fotoğraflarının olduğuna dikkati çekerek, Kraliçe'nin bu yolla işaret vermiş olabileceğini öne sürdü.

KUZEY AMERİKA'YA GİDİYORLAR
Çift, yazılı açıklamalarında Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planladıklarını duyurmuştu.

Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını belirten çift, "vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını" vurgulamıştı.

Ekim ayında medya ilgisinden şikayet eden çift, Noel'i mayıs ayında doğan oğulları Archie ile birlikte 'da geçirmişti.

Eski aktris olan Düşes de evliliği öncesi bir süre Toronto'da yaşamıştı. Düşes ayrıca, yasadışı bir şekilde özel mektuplarından birini yayınladığı iddiasıyla bir İngiliz gazetesi hakkında ekim ayında dava açmıştı.

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