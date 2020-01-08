Zerrin Özer'in, 'Emanet' albümünde izinsiz okuduğu şiir nedeniyle tazminat ödemesine hükmedilmişti. Yargıtay kararı bozdu. Şair Nurdan Ünsal, 11 yıl önce "Beni mi Seviyorsun" adlı şiirini "Emanet" albümünde izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Zerrin Özer ve Atlas Müzik'e dava açtı. Açtığı davada 1500 lirası maddi, 3 bin lirası manevi 4 bin 500 lira tazminat kazanmıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU!

Yargıtay kararı bozdu. Mahkeme maddi tazminatı reddetti ve Ünsal'a 3 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminatın yasal faiziyle 6 bin lirayı bulduğu bildirildi.