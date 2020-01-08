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  • 08.01.2020 13:57
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 13:58

'e dava açmıştı... Tazminat şoku!

Şair , 11 yıl önce “Beni mi Seviyorsun” adlı şiirini “Emanet” albümünde izinsiz kullandıkları gerekçesiyle ve Atlas Müzik’e açtığı davada 1500 lirası maddi, 3 bin lirası manevi 4 bin 500 lira tazminat kazanmıştı. Olayda yeni gelişme yaşandı. Mahkeme maddi tazminatı reddetti.

'in, 'Emanet' albümünde izinsiz okuduğu şiir nedeniyle tazminat ödemesine hükmedilmişti. Yargıtay kararı bozdu. Şair , 11 yıl önce "Beni mi Seviyorsun" adlı şiirini "Emanet" albümünde izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Zerrin Özer ve Atlas Müzik'e dava açtı. Açtığı davada 1500 lirası maddi, 3 bin lirası manevi 4 bin 500 lira tazminat kazanmıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU!

Yargıtay kararı bozdu. Mahkeme maddi tazminatı reddetti ve Ünsal'a 3 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminatın yasal faiziyle 6 bin lirayı bulduğu bildirildi.

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