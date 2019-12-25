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  • 25.12.2019
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Harry’i çizdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni yıl mesajı sırasında bir ayrıntı ortaya çıktı. Masada babası, kocası, oğlu Prens Charles- Camilla Parker Bowles, torunu Prens William- Kate Middleton ile çocukların fotoğrafları vardı.

Harry’i çizdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni yıl mesajı sırasında bir ayrıntı ortaya çıktı. Masada babası, kocası, oğlu Prens Charles- Camilla Parker Bowles, torunu Prens William- Kate Middleton ile çocukların fotoğrafları vardı. Prens Harry ile eşi Meghan Markle'nın fotoğrafının yer almaması, "Kraliçe torununu çizdi" yorumlarına yol açtı.

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