İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Harry’i çizdi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni yıl mesajı sırasında bir ayrıntı ortaya çıktı. Masada babası, kocası, oğlu Prens Charles- Camilla Parker Bowles, torunu Prens William- Kate Middleton ile çocukların fotoğrafları vardı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni yıl mesajı sırasında bir ayrıntı ortaya çıktı. Masada babası, kocası, oğlu Prens Charles- Camilla Parker Bowles, torunu Prens William- Kate Middleton ile çocukların fotoğrafları vardı. Prens Harry ile eşi Meghan Markle'nın fotoğrafının yer almaması, "Kraliçe torununu çizdi" yorumlarına yol açtı. TÜM MANŞETLER