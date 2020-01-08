İngiltere'yi sarsan karar! İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı
Prens Harry ile evlendiğinden bu yana Meghan Markle tüm dünyanın gözünde artık bir 'ara bozucu'. Önce Prens Williams ve Kate Middleton ile olan fikir ayrılıkları, daha sonra taşınma ve Kraliyet'i rahatsız eden açıklamalar şimdi de Yılbaşı krizi... Tüm bunlar yaşanırken İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'ten ince mesajlı bir paylaşım geldi. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle'ı gözden çıkarmış gibi görünüyor. Tüm bunlar yaşanırken İngiliz kraliyet ailesinin uzun süredir gözlerden uzak olan üyeleri Prens Harry ve Meghan Markle Londra'ya döndü. Bu olaylar sonrası İngiltere'yi şoke eden bir gelişme daha yaşandı. İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurdu. Çift vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini belirtti.
Çift, yaptıkları açıklamada, "Kraliyet ailesinin üstdüzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Prens Charles, Prens William ve William'ın üç çocuğunun ardından tahta altıncı sırada yer alan Prens Harry'nin aldığı bu kararın taht sıralaması konusunda nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.
Meghan Markle'ın doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulduğu dikkat çekti. Tepeden tırnağa kahverengi tonlarında giyinen Sussex Duşesi Meghan Markle'ın yüzünün de pırıltılı bir görünüm sergilemesi "Acaba tatilde estetik operasyon mu geçirdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Fakat Düşes Meghan'ı gündemin ilk sırasına taşıyan olay bu değildi. Ziyaret için boğazlı bir kazak giyen Markle, işte bu tercihi yüzünden hiç istemeyeceği bir görüntü sergiledi.