İngiltere'yi sarsan karar! İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı

Meghan Markle'ın doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulduğu dikkat çekti. Tepeden tırnağa kahverengi tonlarında giyinen Sussex Duşesi Meghan Markle'ın yüzünün de pırıltılı bir görünüm sergilemesi "Acaba tatilde estetik operasyon mu geçirdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.



Fakat Düşes Meghan'ı gündemin ilk sırasına taşıyan olay bu değildi. Ziyaret için boğazlı bir kazak giyen Markle, işte bu tercihi yüzünden hiç istemeyeceği bir görüntü sergiledi.