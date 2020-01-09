Erkan Petekkaya'nın rüşvet iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı

Merkezi Hollanda'da olan Endemol'e bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Endemol Medya Prodüksiyon Ticaret LTD.ŞTİ.'nin iflas davasının görülmesine devam edildi.

Aralarında Mine Tugay, Erkan Petekkaya, Songül Öden, İbrahim Çelikkol, Aslı Enver gibi isimlerin de bulunduğu 30 oyuncu, 25 şirket ve 2 bankanın müdahil olduğu İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşmasına davacı oyuncu Erkan Petekkaya ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada davaya ilişkin beyanda bulunan müdahil avukatları, iflas şartlarının gerçekleşmediğini ve bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etti.

"BANA OFİSTE RÜŞVET TEKLİF ETTİLER"

Yıllar önce Endemol şirketiyle anlaşma sağladıklarını belirten oyuncu Erkan Petekkaya, "Paramparça dizisini 97 bölüm çektik. Oyuncular ve set ekibi olmak üzere herkes canla başla çalıştı. Hepimizin emekleri ve hakları gasp edildi. Bu dizi ile ilgili ben 15 bölümün parasını dahi alamadım. Çok mağdur edildik. Endemol avukatları beni ofislerine çağırdı. Ancak buradaki avukatlar mı değil mi hatırlamıyorum. Bana ofiste rüşvet teklif ettiler. 'Sen bu işe bulaşma sen starsın. Biz senin paranı bir şekilde karşılayacağız' dediler. Ben işçiler ne olacak diye sorduğumda bana 'Sen karışma onlara' diye cevap verdiler. Bende bunun üzerine mahkemede görüşeceğimizi söyleyerek oradan ayrıldım. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunu nasıl yapıyorlar. Bu kadar insan açken" ifadelerini kullandı.

"50 MİLYON DOLAR KAZANIP BİZİ DOLANDIRIP GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

İfadesinin devamında oyuncu Petekkaya, "Biz Endemol'ü protesto etmek için diğer meslektaşlarımla şirketin önünde toplandık. Basın açıklaması yaptık. Endemol gibi uluslararası bir şirketin böyle ülkemize girip, dizi üzerinden 50 milyon dolar kazanıp, paramızı ödememesi daha sonra bizi dolandırıp gitmesini istemiyoruz. Bu şekilde sömürülmemiz kabul edilemez. 122 ülkede milyonlarca insan bu diziyi izledi yurt dışında. Ama bana buradaki ve yurt dışındaki alacaklarım ödenmedi. Davanın reddini istiyorum" şeklinde konuştu.

ADLİYEDE GERGİNLİK ÇIKTI

Petekkaya'nın rüşvet iddiaları üzerine duruşma salonunda taraf avukatları arasında gerginlik yaşandı. Rüşvet iddiasına karşı çıkan şirket avukatları Petekkaya'ya tepki gösterdi. Avukatların karşılıklı söz dalaşına girmesi üzerine mahkeme heyeti başkanı avukatları, duruşma usulüne uymaları konusunda sert bir dille uyardı. Tarafların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Bu sırada duruşma salonu önünde taraflar arasında tartışma yaşanırken Erkan Petekkaya avukatlarını tartışmanın bulunduğu alandan uzaklaştırdı.

İFLASIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti iflas davasının reddine karar verdi. Heyet ayrıca kayyum heyetinin görevinin ve tedbir kararlarının hükmün kesinleşmesine kadar devam etmesine hükmetti. Kararın ardından mahkeme heyeti başkanı, davanın kendine münhasır özel bir dava olduğunu inançları ve diller doğrultusunda bir karar verdiklerini söyledi. Mahkeme heyeti başkanı devamında, "Tüm taraflara hayırlı bir karar olmasını temenni ederim. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır" dedi.

"HOLLANDA'DAN GELİP EMEKLERİMİZİ SÖMÜRÜP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR"

Kararı sevinçle karşılayan Petekkaya, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haklı olunan şeyi kazanmanın çok güzel olduğunu kaydeden Petekkaya, "2,5 yıldır uğraşıyoruz bu davayla. Çok üzülüyorduk. Hollanda'dan gelip emeklerimizi sömürüp kaçmaya çalıştılar. Çok büyük paraları kaçırmaya çalıştılar. Bizim, çaycımızın, işçilerin herkesin parasını kaçırmaya çalıştılar. İflas istemişlerdi, hiçbir şekilde ödemek istemiyorlardı ama sayın başkan reddetti. Davayı kazandık. 15 bölüm alacağım vardı ayrıca başka alacaklarım da vardı. Ben herkes için geldim buraya. Tüm arkadaşlarımızı savunmak için geldim buraya. Endemol'le çalışıp emeklerini alamayan herkes artık emeklerinin karşılığını alabilecek" dedi.

"BİZ GERGİN DEĞİLDİK, KARŞI TARAF GERGİNDİ"

Petekkaya, duruşmanda yaşanan gerginliğe ilişkin sorular üzerine ise, "Biz gergin değildik karşı taraf gergindi. Benim paramı vermiyorlar. 122 ülkede yayınlandı, milyonlarca şahit var dedim. Haklı olunan şeyi kazanmak gerçekten çok güzel" dedi. Petekkaya'nın avukatı Bülent Höke ise "Bundan sonraki süreçte alacak davaları devam ediyor. Bundan sonra alacaklar alınmaya devam edilecek. Yaklaşık 45 milyon alacak vardı şimdi 15 milyon civarına düştü bu. Mahkemenin bu kararıyla hak sahiplerini haklarını alabilecek" diye konuştu.