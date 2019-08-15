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  • 16.08.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 08:57

intihar mı etti? , öldü mü?

kimdir? Ünlü sunucu 'ın sunuculuğunu üstlendiği evlendirme programına ı olarak katılan Uğur Doğan'ın intihar haberi sosyal medya gündemine bomba gibi düşüyor. Yarışmayı takip edenler ise genç isim hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Uğur Doğan kimdir? Neden intihar etti? Öldü mü? Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz... Yapılan aramalarda sağlığa etki edecek her hangi bir kimyasal maddeye rastlanmadı. Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan Doğan'ın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacak.

Uğur Doğan kimdir? Neden intihar etti? Öldü mü?

Bir dönem Fox TV ekranlarında yayınlanan evlendirme programına katılarak adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, bugün yayınlandığı intihar videosu ile gündeme bomba gibi düşüyor. Yarışmayı takip edenler ise genç isim hakkında araştırma yapmaya başladı.Zuhal Topal'ın sunduğu ve binlerce kişinin hayranı olduğu yarışmadan sonra genç isimin yaşadığı sorunların bu duruma yol açtığı iddia ediliyor. 25 yaşındaki damat adayının siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın paylaştığı videonun altına yapılan yorumlarda, takipçileri hastaneyi aradıklarını ve damat adayının öldüğünü söyledi. İşte Uğur Doğan kimdir? Neden intihar etti? Öldü mü?

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