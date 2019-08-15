Bir dönem Fox TV ekranlarında yayınlanan evlendirme programına katılarak adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, bugün yayınlandığı intihar videosu ile gündeme bomba gibi düşüyor. Yarışmayı takip edenler ise genç isim hakkında araştırma yapmaya başladı.Zuhal Topal'ın sunduğu ve binlerce kişinin hayranı olduğu yarışmadan sonra genç isimin yaşadığı sorunların bu duruma yol açtığı iddia ediliyor. 25 yaşındaki damat adayının siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın paylaştığı videonun altına yapılan yorumlarda, takipçileri hastaneyi aradıklarını ve damat adayının öldüğünü söyledi. İşte Uğur Doğan kimdir? Neden intihar etti? Öldü mü?