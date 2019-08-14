İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından kendi hayatına dönen Uğur Doğan'ın intihar ettiği konuşuluyor. Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal'la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü. Doğan, siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Uğur Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği yine konuşulan iddialar arasında.
Uğur Doğan kimdir kaç yaşında nereli? Damat adayı Uğur Doğan öldü mü, intihar mı etti?
İzdivaç programlarının kaldırılmasının ardından kendi hayatına dönen Uğur Doğan'ın intihar ettiği belirtildi. Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal'la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum şeklinde konuşmuştu. 25 yaşındaki damat adayının siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Doğan'ın paylaştığı videonun altına yapılan yorumlarda, takipçileri hastaneyi aradıklarını ve damat adayının öldüğünü söyledi. Peki Uğur Doğan kimdir kaç yaşında nereli? Damat adayı Uğur Doğan öldü mü, intihar mı etti?
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