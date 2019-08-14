Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre katıldığı evlilik programıyla tanınan Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti.

Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.