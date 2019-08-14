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  • 14.08.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 21:14

video paylaşıp eden damat adayı ile ilgili açıklama

Katıldığı evlilik programıyla tanınan ve yaptığı paylaşımın ardından eden damat adayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır” denildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre katıldığı evlilik programıyla tanınan Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti.

Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

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