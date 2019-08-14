GERİ SARDI

Bayram tatilini ailesinin yanında geçiren Serenay Sarıkaya, bottan denize atladığı görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı. Güzel oyuncunun, söz konusu görüntüyü, 'geriye saran video' akımına uygun bir şekilde paylaşması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı çeşitli isimlerle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya ile Akın Akınözü'nün birlikte eğlendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

"YENİ BİR AŞK MI?"

Ebru Şahin ile yakıştırılan 'Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya arasında bir aşk başlar mı?' sorusu merak konusu oldu.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve model. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. ... Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.