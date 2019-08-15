Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyurdu.
İşletmenin sahibi Yavuz Hancı " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.
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