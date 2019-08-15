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  • 15.08.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 19:03

Son dakika: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Bir dönemin ünlü şarkıcısı bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İşletmenin sahibi " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık"  dedi.

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Bir dönemin ünlü şarkıcısı bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyurdu.

İşletmenin sahibi " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

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