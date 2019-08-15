Uğur Doğan kimdir? Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği evlendirme programına damat adayı olarak katılan Uğur Doğan'ın intihar haberi sosyal medya gündemine bomba gibi düşüyor. Yarışmayı takip edenler ise genç isim hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Uğur Doğan kimdir? Neden intihar etti? Öldü mü? Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz... Yapılan aramalarda sağlığa etki edecek her hangi bir kimyasal maddeye rastlanmadı. Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan Doğan'ın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacak.