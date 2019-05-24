Enes Batur'un evliliği gerçek mi? Ülkemizde son yıllarda meslek haline gelen Youtuber Türkiye'nin en çok takipçi sayısına ulaşmayı başaran Enes Batur, 22 Mayıs akşamı Damla Aslanalp ile hayatını birleştirdi. Tulu Bacı olarak tanınan Damla Aslanalp'in düğünü sosyal medyanın en çok konuşulan haberi oluyor. İşte Enes Batur'un evliliği gerçek mi? Düğün görüntüleri! Damla Aslanalp ile mi evlendi? Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak sevgilisi Tulu Bacı ile evleneceğini açıklamıştı. Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya'da doğmuştur. Tam adı Nergiz Damla Aslanalp'dır. 2013 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen 'Miss Turkuaz' yarışmasında üçüncü oldu. Mahsun Kırmızıgül, 2014 yılında çekilecek dizi filmi 'Mardin İşi'nin başrolü için 130 genç kız arasından Damla Aslanalp'i seçti.

Enes Batur, düzenlenen bir törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ünlü YouTuber'ın düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Ancak Enes Batur'un takipçileri evlendiğine inanmadı. Bazı takipçileri ünlü YouTuber'ın yakında vizyona girecek filmi için reklam yaptığını söylerken, bazı takipçileri ise bu organizasyonun yeni filmden bir sahne için gerçekleştiğini iddia etti. Enes Batur bugün de yeni paylaşımlar yaptı. Düğünden fotoğraflarını paylaşan Batur şu mesajı yayınladı:

21 yaşında yolun başındayım, hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım, yol arkadaşımı buldum. Acı tatlı günleri birer anı olarak geride bırakırken, umut ve sevgi dolu bir geleceğe ilk adımı atmış olmanın tarif edilmez mutluluğu içerisindeyim. Sonsuzluğun madalyası bir hayat arkadaşı... Bu mutluluktan öte daha ne olabilir bilmiyorum. Sadece bu duygunun yaşanmadan tarif edilemeyeceğini biliyorum. Sizler ve diğerleri için tek temennim, bu mutluluğu yaşamaktan korkmayın. Unutmayın, hiç birşey için erken, hiçbirşey için geç değildir...

Ancak paylaşımda dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı. Enes Batur'un son paylaşımında yanında yer alan kişi oyuncu Damla Aslanalp'dı. Batur fotoğraflarda Aslanalp da etiketledi. Aslanalp, Batur'un son filminde rol alıyor.

Damla Aslanalp kimdir?

Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya'da doğmuştur. Tam adı Nergiz Damla Aslanalp'dır. 2013 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen 'Miss Turkuaz' yarışmasında üçüncü oldu. Mahsun Kırmızıgül, 2014 yılında çekilecek dizi filmi 'Mardin İşi'nin başrolü için 130 genç kız arasından Damla Aslanalp'i seçti.

Damla Aslanalp, 2014yılının Ağustos ayındaMahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği önce adının "Mardin İşi" olacağı söylenen ama sonra adı "Kadim Dostum" olarak değiştirilen ve başrollerinde İlker Aksum ve Murat Eken, Tarık Papuççuoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun yer aldığı dizide rol aldı.



23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve yönetmenliğiniKudret Sabancı'nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan "Filinta" adlı dizideDamla Aslanalp "Lara Zaharyas" karakterini canlandırırken başrollerde Serhat Tutumluer (Boris Zaharyas), Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Onur Tuna (Filinta Mustafa), Naz Elmas (Azize), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Kayra Şenocak (Hasan), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (Lara Zaharyas)(Tv dizisi)

2014 - Kadim Dostum

ENES BATUR KİMDİR

Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube'da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu.

Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018'in yaz aylarında ayrılık kararı aldı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Yaşamını Antalya'da sürdüren Enes Batur, "İstanbul'a taşınacak mısın?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.

ENES BATUR AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?

YouTube, Türkiye'deki pek çok kanal internet alışkanlıklarının arttığı bir dönemde olduğumuz için yükselişine devam ediyor. Bireysel yayıncılık konusunda ise aynı yükselişi görmek mümkün. Türkiye'de yayın yapan en fazla aboneye sahip kanal ise kendi adıyla yayın yapan Enes Batur'a ait. Batur'un kanalı, son dönemdeki projelerinin de etkisiyle 7 milyon 130 bin abonenin üzerine çıktı.

İnternet ününün getirisiyle birlikte yakın zamanda sinema salonlarına da giren Enes Batur'un "Hayal mi Gerçek mi?" filminden, reklam projelerinden hariç olarak, sadece YouTube üzerinden kazandığı rakam da merak ediliyordu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu konuyu ele alan bir yazı yayınladı. İddiasına göre Batur'un YouTube kazancı aylık 530 bin TL'ye ulaşmış durumda.