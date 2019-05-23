YouTuber Enes Batur'un düğününden kareler sosyal medyada dikkat çekti. Ancak Enes Batur'un takipçileri evlendiğine inanmadı. Bu kareler için insanlar Enes Batur'un yakında vizyona girecek filmi için reklam yaptığını söylenirken, bazı takipçileri ise bu organizasyonun yeni filmden bir sahne için gerçekleştiğini iddia etti. Şimdi birçok kişi Damla Aslanalp kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı.

DAMLA ASLANALP KİMDİR?

Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya'da doğmuştur. Tam adı Nergiz Damla Aslanalp'dır. 2013 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen 'Miss Turkuaz' yarışmasında üçüncü oldu.

Mahsun Kırmızıgül, 2014 yılında çekilecek dizi filmi 'Mardin İşi'nin başrolü için 130 genç kız arasından Damla Aslanalp'i seçti.

Damla Aslanalp, 2014 yılının Ağustos ayında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği önce adının "Mardin İşi" olacağı söylenen ama sonra adı "Kadim Dostum" olarak değiştirilen ve başrollerinde İlker Aksum ve Murat Eken, Tarık Papuççuoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun yer aldığı dizide rol aldı.

23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan "Filinta" adlı dizide Damla Aslanalp "Lara Zaharyas" karakterini canlandırırken başrollerde Serhat Tutumluer (Boris Zaharyas), Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Onur Tuna (Filinta Mustafa), Naz Elmas (Azize), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Kayra Şenocak (Hasan), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.

Filmleri ve Dizileri

2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (Lara Zaharyas) (Tv dizisi)

2014 - Kadim Dostum