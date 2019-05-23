Enes Batur evlendi mi sorusu sosyal medyanın dilinde. Ünlü fenomen Enes Batur günler öncesinden evleneceğini duyurmuş, nikah davetiyelerini bastırmış ve yakın çevresine dağıtmıştı. Herkes yaşananları Enes Batur'un evlilik oyunu sanarken 21 yaşındaki Batur nikah masasında 'evet' dediği videoyu paylaştı. Peki Enes Batur gerçekten evlendi mi? Evleneceğim dediği sevgilisi Tulu Bacı kim, kaç yaşında? 21 Yaşındaki Enes Batur'un evlendiği dediği eşi Tulu Bacı Kıbrıslı ve 20 yaşında. Sarışın olan ve güzelliği ile dikkat çeken Tulu Bacı, İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.