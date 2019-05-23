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  • 24.05.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:59

r evlendi mi karısı kim? Enes Batur'un aylık YouTube kazancı ne kadar? kimdir ?

Sosyal medya fenomeni olan evlendi mi, karısı kimdir, soruları merak konusu oldu. Günler öncesinden evleneceğini duyuran Enes Batur nikah masasından bir görüntü paylaştı evet dedi. Peki 21 yaşındaki Enes Batur'un evlendim dediği Kıbrıslı Tulu Bacı kimdir, gerçekten Enes Batur ile evlendi mi? fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile davetiyesini yayımlamasının ardından araştırılan isim oldu. Peki, Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Enes Batur evlendi mi sorusu sosyal medyanın dilinde. Ünlü fenomen Enes Batur günler öncesinden evleneceğini duyurmuş, nikah davetiyelerini bastırmış ve yakın çevresine dağıtmıştı. Herkes yaşananları Enes Batur'un evlilik oyunu sanarken 21 yaşındaki Batur nikah masasında 'evet' dediği videoyu paylaştı. Peki Enes Batur gerçekten evlendi mi? Evleneceğim dediği sevgilisi Tulu Bacı kim, kaç yaşında? 21 Yaşındaki Enes Batur'un evlendiği dediği eşi Tulu Bacı Kıbrıslı ve 20 yaşında. Sarışın olan ve güzelliği ile dikkat çeken Tulu Bacı, İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

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