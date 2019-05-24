Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Ünlü çift evlerini ayırdı!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti, geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Henüz evliliklerinin 4. ayında olan Burcu Kıralı ile Sinana Akçıl çiftinin evleri ayırdığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde çiftin aralarında yaşanan kıskançlık krizi nedeniyle boşanmaya karar verdikleri söylenmişti.

24.05.2019 14:24 - Son Güncelleme: 24.05.2019 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





