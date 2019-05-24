Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Ünlü çift evlerini ayırdı!
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti, geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Henüz evliliklerinin 4. ayında olan Burcu Kıralı ile Sinana Akçıl çiftinin evleri ayırdığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde çiftin aralarında yaşanan kıskançlık krizi nedeniyle boşanmaya karar verdikleri söylenmişti.
24.05.2019 14:24
- Son Güncelleme: 24.05.2019 15:53
HIZLI BAŞLADI ÇABUK BİTTİ!
Geçtiğimiz Ocak ayında Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinin evlilikleri hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı.
Çiftin aralarında yaşanan kıskançlık krizi nedeniyle boşanmaya karar verdikleri söylenmişti.
Çiftin anlaşmazlığı her geçen gün büyüdü ve çift bir ayın sonunda evlerini ayırmaya karar verdi.
Özellikle Kıratlı'nın kıskançlık krizine girdiği ve bir süredir Akçıl'la konuşmadığı öne sürüldü.
BESTE YAPAMIYORUM
Kıratlı'nın evde çıkardığı huzursuzluk nedeniyle Akçıl'ın da işlerine konsantre olamadığı iddia edildi. Bu gerginlik karşısında Akçıl'ın yakın çevresine "Evdeki tedirginlikten ötürü eskisi gibi şarkı yapamamaya başladım" dediği öne sürüldü.