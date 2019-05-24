Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz kafayı hangi ünlü futbolcuya taktı? Derya Açıkgöz beğenmelere doyamadı!
Hadise'nin, tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz de ablasından geri kalmadı. Derya Açıkgöz, kendisi gibi gurbetçi olan Juventuslu futbolcu Emre Can'a kancayı taktı. 31 yaşındaki tasarımcı Açıkgöz, sosyal medyada takip dahi etmediği Can'ın paylaşımlarını beğenmeye doymadı. Tasarımcı, yakışıklılığıyla da dikkat çeken yıldız futbolcunun paylaşımlarını tek tek beğenerek dikkatini çekmeye çalıştı.
24.05.2019 11:41
- Son Güncelleme: 24.05.2019 12:04
Hızlı aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen seksi popçu Hadise'nin, tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz de ablasından geri kalmadı.
Geçtiğimiz yıla kadar ablasının imaj danışmanlığını üstlenen Açıkgöz, ünlü şarkıcıyla yollarını ayırınca annesiyle doğum yeri olan Belçika'ya dönmüştü. Hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Açıkgöz'ün özel yaşamındaki gelişmeleri ise sosyal medya ele verdi..
DERYA KAFAYI TAKTI!
31 yaşındaki tasarımcı, geçtiğimiz günlerde Juventus'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can'ı Instagram'da yakın markaja aldı.
Açıkgöz, kendisi gibi gurbetçi bir ailenin oğlu olan ünlü futbolcunun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Tasarımcı, yakışıklılığıyla da dikkat çeken yıldız futbolcunun paylaşımlarını tek tek beğenerek dikkatini çekmeye çalıştı..
GÖZÜ YEŞİL SAHADA
Tasarımcı, Can'ı takip etmeyerek de açıkgözlük yaptı. Genç kadın, sosyal medyada kendisinden 6 yaş küçük futbolcuyu Instagram'da takip etmeden yaptığı beğenilerle Emre Can'a adeta "Ben buradayım" mesajı verdi.