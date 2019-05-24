Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz kafayı hangi ünlü futbolcuya taktı? Derya Açıkgöz beğenmelere doyamadı!

Hadise'nin, tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz de ablasından geri kalmadı. Derya Açıkgöz, kendisi gibi gurbetçi olan Juventuslu futbolcu Emre Can'a kancayı taktı. 31 yaşındaki tasarımcı Açıkgöz, sosyal medyada takip dahi etmediği Can'ın paylaşımlarını beğenmeye doymadı. Tasarımcı, yakışıklılığıyla da dikkat çeken yıldız futbolcunun paylaşımlarını tek tek beğenerek dikkatini çekmeye çalıştı.

24.05.2019 11:41 - Son Güncelleme: 24.05.2019 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





