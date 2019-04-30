Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın cenazesi Düzce Ağa Mahallesi Yeşil Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can'ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

Ünlü sanatçının cenazesine katılan Latif Doğan, "Barak türküleri ablasını kaybetti. Kendisini çok severdik. Şarkılarını dinleyerek büyüdük. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İstanbul'dan Düzce'ye gelen ve daha önce Dilber Ay'la hiç tanışmamış olan Satı Artar, "Dilber Ay'ı çok seviyorduk. Ailecek şarkıları ile büyüdük. Kendisi ile iç tanışma fırsatım olmadı, ancak cenazesinde bulunmak istedim. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun'' diye konuştu.