Ünlü sanatçı Dilber Ay, dün akşam kalp krizi geçirdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ay, tüm müdahalelere rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi. Sevilen şarkıcı "Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" ve "Tavukları pişirmişem" gibi eserlerle büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görülmüştü.