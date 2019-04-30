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  • 30.04.2019
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Ünlü sanatçı , hayatını kaybetti

Dilber Ay'dan acı haber

Ünlü sanatçı , dün akşam kalp krizi geçirdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ay, tüm müdahalelere rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi. Sevilen şarkıcı "Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" ve "Tavukları pişirmişem" gibi eserlerle büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görülmüştü.

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