Dilber Ay'ın ölümünün ardından sanat camiası yasa boğuldu!

ARSEVİ YETER

Kaç yıl oldu bilmiyorum ama Yaşar'ım hayattaydı. Yaşar Gaga albümü için evimize, stüdyomuzu onurlandırmıştın. Gerçek bir müzik emekçisini, dobra bir kadını, aşık bir kadını Dilber Ay'ı ne mutlu tanıdık.Kimseyle fotoğraf çektirmeyiz tek tek ailecek fotoğraf çekildik. Ah Anam Kadın Yaşar'a selam söyle bizden. Çok özlüyoruz. Allah mekanını cennet eylesin...