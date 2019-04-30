Dilber Ay'ın ölümünün ardından sanat camiası yasa boğuldu!
Dilber Ay, dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Usta sanatçının ani ölümü tüm sanat camiasını yasa boğdu. İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe, Mahmut Tuncer ve daha bir çok ünlü isimler, aldığı ölüm haberi sonrası yaşadığı duyguları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
30.04.2019 10:26
- Son Güncelleme: 30.04.2019 10:47
ARSEVİ YETER
Kaç yıl oldu bilmiyorum ama Yaşar'ım hayattaydı. Yaşar Gaga albümü için evimize, stüdyomuzu onurlandırmıştın. Gerçek bir müzik emekçisini, dobra bir kadını, aşık bir kadını Dilber Ay'ı ne mutlu tanıdık.Kimseyle fotoğraf çektirmeyiz tek tek ailecek fotoğraf çekildik. Ah Anam Kadın Yaşar'a selam söyle bizden. Çok özlüyoruz. Allah mekanını cennet eylesin...
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