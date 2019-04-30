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Dilber Ay'ın ölümünün ardından sanat camiası yasa boğuldu!

Dilber Ay, dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Usta sanatçının ani ölümü tüm sanat camiasını yasa boğdu. İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe, Mahmut Tuncer ve daha bir çok ünlü isimler, aldığı ölüm haberi sonrası yaşadığı duyguları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

30.04.2019 10:26 - Son Güncelleme: 30.04.2019 10:47
Dilber Ay, Cüneyt Özdemir'e neden 'Zorunda mıyım' demişti? İşte hafızalardan silinmeyecek o anlar

Acılarla dolu bir hayat hikayesi olan usta Sanatçı Dilber Ay, dün gece 22.05'te gittiği hastanede kalp krizi nedeniyle vefat etti. Dilber Ay'ın ani ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu...

Dilber Ay, Cüneyt Özdemir'e neden 'Zorunda mıyım' demişti? İşte hafızalardan silinmeyecek o anlar

FERHAT GÖÇER

Bu kadar erken gitmek zorunda mıydın?

Dilber Ay, Cüneyt Özdemir'e neden 'Zorunda mıyım' demişti? İşte hafızalardan silinmeyecek o anlar

ÖNDER AÇIKBAŞ

İçimi yaktın abla 'içme şu zıkkımı' dedim de dinletemedim sana... Beraber film bile yaptık... Yıllardır can ciğer olduk... Daha yeni konuştuk da gittin mi? Allah rahmet eylesin toprağın bol olsun mekanın cennet...

Dilber Ay, Cüneyt Özdemir'e neden 'Zorunda mıyım' demişti? İşte hafızalardan silinmeyecek o anlar

ARSEVİ YETER

Kaç yıl oldu bilmiyorum ama Yaşar'ım hayattaydı. Yaşar Gaga albümü için evimize, stüdyomuzu onurlandırmıştın. Gerçek bir müzik emekçisini, dobra bir kadını, aşık bir kadını Dilber Ay'ı ne mutlu tanıdık.Kimseyle fotoğraf çektirmeyiz tek tek ailecek fotoğraf çekildik. Ah Anam Kadın Yaşar'a selam söyle bizden. Çok özlüyoruz. Allah mekanını cennet eylesin...

Dilber Ay, Cüneyt Özdemir'e neden 'Zorunda mıyım' demişti? İşte hafızalardan silinmeyecek o anlar

İBRAHİM BÜYÜKAK

Canım ablam seni tanımak çok büyük bir şanstı... Allah rahmet eylesin... Nurlar içinde yat... Dünyadan çok gerçek bir kadın geçti... Çok üzgünüm...

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