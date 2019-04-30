Ses sanatçısı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ankara'ya akraba ziyaretine giden Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanatçı Dilber Ay'ın ölüm haberinin ardından vatandaşlar tarafından hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Dilber Ay kimdir, nerelidir? Dilber Ay kaç yaşında neden öldü? İşte Dilber Ay'ın hayat hikayesi...

DİLBER AY KİMDİR, NERELİDİR?

Dilber Ay, 1956 senesinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçıcı, söz yazarı ve sunucu olan Dilber Ay, Kureyşan aşiretine mensuptur. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu 3. sınıfa adar okuyan Dilber Ay'ın çocukluğu zor geçti.

13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlenen Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda Flash TV'de yaptığı 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü de oldu.

İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 'Beynelmilel' filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü'ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı. 1998'de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi. Almanya'a iki kere hapis yattı. Dilber Ay son olarak 2018 yılında vizyona giren Yol Arkadaşım 2 filminde "Muzaffer Usta" karakterini canlandırmıştı.

Ünlü sanatçı Dilber Ay, 29 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 63 yaşında hayata veda etti.