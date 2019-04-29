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  • 30.04.2019 04:12
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 04:13

’ten mesajı

Sanatçı , geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiasını derin üzüntüye boğan bu gelişme ile ilgili sanatçı , Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı

İbrahim Tatlıses’ten Dilber Ay mesajı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Diler Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. , buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçı , Dilber Ay'ın vefatı için duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Dilber Ay kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim... Şen kahkahası, dobra kişiliği, güzel sesiyle hem aklımda kalacak. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim... Mekânı cennet olsun inşAllah" mesajıyla dile getirdi.

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