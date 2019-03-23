Son günlerde gündemden düşmeyen Ecem Karaağaç hakkında ortaya atılan haberlerin iddiaların sayısı her geçen gün daha artıyor. Enerji yüklemesi vaadiyle kandırıldığını, dolandırıldığını ve defalarca cinsel istismara uğradığını söyleyen Ecem Karaağaç'ın bir zamanlar sevgili oldukları sanılan İ. isminde biri olduğu ortaya çıktı. İstismar iddialarının hedefindeki enerji yüklediği iddia edilen kişi de ilk kez konuştu. Ecem Karaağaç enerji yüklemesi olayı son dakika haberleri bu sayfada sizlerle.