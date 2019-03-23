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  • 22.03.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 11:02

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Bir yarışma programına katılan 'ın yaşadıkları günlerdir konuşuluyor. Yarışmaya katılmadan önce kendisine sosyal medyadan "Sana enerji yüklemesi yapalım, kesin birinci olursun" mesajı geldiğini söyleyen Ecem Karaağaç teklifi kabul ettiğini ve defalarca cinsel birliktelik yaşadıklarını açıklamıştı. İstismar iddialarının hedefindeki enerji yüklediği iddia edilen kişi ilk kez konuştu. Ben bunları ona silah zoruyla mı yaptırdım diyerek Ecem Karaağaç'ı yalanladı.

Son günlerde gündemden düşmeyen Ecem Karaağaç hakkında ortaya atılan haberlerin iddiaların sayısı her geçen gün daha artıyor. Enerji yüklemesi vaadiyle kandırıldığını, dolandırıldığını ve defalarca cinsel istismara uğradığını söyleyen Ecem Karaağaç'ın bir zamanlar sevgili oldukları sanılan İ. isminde biri olduğu ortaya çıktı. İstismar iddialarının hedefindeki enerji yüklediği iddia edilen kişi de ilk kez konuştu. Ecem Karaağaç enerji yüklemesi olayı son dakika haberleri bu sayfada sizlerle.

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